غرداية .. توقيف سارق حصالات التبرعات بالمحلات التجارية

إثر تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر شخص مشبوه (30 سنة) يقوم بسرقة حصالة خاصة بجمع التبرعات لفائدة جمعيات خيرية من داخل محل تجاري بغرداية.

على الفور، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم فتح تحقيق من طرف المصالح العملياتية بالأمن الحضري الثاني.

وتوصلت المصالح ذاتها، بعد التحريات التقنية والعمل الاستعلاماتي الميداني، إلى تحديد مكان المشتبه به في عملية السرقة بأحد أحياء مدينة غرداية.

ليتم توقيفه في ظرف وجيز في حالة تلبس وبحوزته مسروقات وألبسة تستعمل للتمويه لغرض الإفلات من المصالح الأمنية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية، بموجب ملفات جزائية عن قضايا السرقة.