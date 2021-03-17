غرداية : جمعيات شبانية تزور مرضى السرطان بمستشفى ترشين ابراهيم

في التفاتة إنسانية نظمت جمعيات شبانية من بلدية بريان زيارة إلى مرضى السرطان بمستشفى ترشين ابراهيم لتقديم الدعم النفسي لهم.

وأظهر المرضى إرادة قوية في التمسك بالحياة والشفاء بالرغم من العديد من النقائص على غرار إجراء تحاليل وفحوصات خارج المستشفى.

ويكلف التنقل مبالغ مالية طائلة ناهيك عن التنقل أحيانا إلى مستشفيات خارج الولاية أين طالبوا بضرورة توسيع المصلحة وتزويدها بالعتاد.

إضافة إلى إنشاء وحدة مركزية متخصصة في علاج مرضى السرطان

وكشف أفراد الطاقم الطبي، أن نفسية المرضى تعد من أولى اهتماماتهم وأنهم أحيانا يلجئون لطلب مساعدة الجمعيات الخيرية.

وسيدعم مستشفى ترشين ابراهيم خلال الفترة المقبلة بجهاز IRM جد متطور وهو ما سينهي معاناة المرضى.