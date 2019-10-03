غرداية : حبس إمام بتهمة تقليد وترويج مواد صيدلانية وتوابل منتهية الصلاحية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية اليوم بايداع إمام كان يصلي التراويح بالمصلين في رمضان الحبس بتهم جنائية خطيرة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الإمام توبع بتهمة تقليد العلامات التجارية وتهم تتعلق بالصحة العمومية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

العملية تمت إثر مداهمة مصالح الدرك الوطني لورشات ملك لهذا الإمام حجز عشرات الاطنان من التوابل المنتهية الصلاحية معدة للترويج.

وخلال العملية تم حجز كذلك مواد صيدلانية مقلدة من بينها أدوات التجميل ومواد استهلاكية بعلامات تجارية مقلدة كان يصنعها بالورشة.

إلى جانب اكثر من 25 آلة كهربائية لطحن المواد الأولية مصنعة محليا في ورشة ثانية.

والجدير بالذكر فإن العملية تمت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية.