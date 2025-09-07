غرداية.. حبس شخص بعد تخزينه 622 إطار عجلة بغرض المضاربة غير المشروعة

أمر قاضي التحقيق في محكمة غرداية بوضع شخص رهن الحبس المؤقت على خلفية تهم المضاربة غير المشروعة في العجلات المطاطية، وذلك بعدما تم توقيفه وضبط 622 إطار عجلات معدة للمضاربة في مخزن غير قانوني. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية , تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة الغير مشروعة في البضائع و السلع، وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد وجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مخزنا غير مصرح به، وبعد عملية التفتيش تم ضبط 622 إطار عجلات مطاطية معدة للمضاربة.”

وبتاريخ 07/09/2025، تم تقديم المدعو” س س” البالغ من العمر 34 سنة أمام نيابة الجمهورية وتمت إحالته أمام المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنح المضاربة الغير مشروعة و إنعدام الفوترة و عدم الإعلام بالأسعار و ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. يضيف المصدر ذاته.

وعند مثول المتهم أمام القاضي تم تأجيل القضية لجلسة 14/09/2025 مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.