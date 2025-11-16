غرداية: حجز أكثر من 5700 قرص مهلوس وتوقيف مروّجيها في عمليات أمنية

نفّذت مختلف قوات الشرطة التابعة لمختلف المصالح العملياتية بأمن ولاية غرداية، عمليات شرطة واسعة النطاق. شملت الكثير من الأماكن والساحات العمومية.

هذه الإجراءات التي تعد بالدرجة الأولى كإجراء وقائي لمنع وقوع الجريمة بصفة عامة، خاصة ما تعلق منها بالاعتداءات وجرائم عصابات الأحياء. إضافة إلى محاربة ظاهرة ترويج واستهلاك الممنوعات بمختلف أصنافها. تهدف من جهة أخرى إلى توقيف المشتبه فيهم المطلوبين لدى العدالة. حيث تم من خلالها معالجة عدة قضايا.

القضية الأولى تمثلت في توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 4792 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي مقدر بـ70.200.00 دج من العائدات الاجرامية. أما القضية الثانية فتمثّلت في توقيف شخص وحجز 584 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. مخبأة بإحكام داخل سرواله بغية الإفلات من المصالح الأمنية.

أما القضية الثالثة تم خلالها توقيف شخص وحجز 409 كبسولة من المؤثرات العقلية منزوعة من الأمشاط ومخبأة بإحكام داخل ملابسه الداخلية التي كان يرتديها. في حين تمثلت القضية الرابعة في عملية تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة. مع توقيف شخصين مشتبه فيهما أحدهما من جنس أنثى. مع ضبط وحجز 31.01 غرام من الكوكايين وكبسولتين لمؤثرات عقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ إضافة إلى 1023 وحدة من المواد التبغية غير المفوترة متحصل عليها عن طريق التهريب. وكذا مبلغ مالي يقدّر بـ140.000.00 دج.

القضية الخامسة تمثّلت في توقيف شخصين مشتبه فيهما مع حجز حجز 7.65 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) و08 أقراص لمؤثرات عقلية إضافة إلى ميزان الكتروني يستخدم في عملية الترويج. أما القضية السادسة تمثّلت في توقيف أربعة أشخاص وحجز 6.33 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”. 23 غرام كيف معالج و101 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين. ليتم تحويل المشتبه فيهم لذات المصالح بغية مواصلة الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية.

