غرداية.. حجز حوالي 27 بقرة من سلالة إفريقية ببلدية سبسب

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية سبسب بالتنسيق مع مصالح الجمارك بغرداية من حجز قطيع يضم نحو 27 بقرة يشتبه في أنها من سلالة إفريقية.

وذلك في عملية نوعية تندرج ضمن جهود محاربة التهريب وضمان الرقابة البيطرية على الثروة الحيوانية.

وبحسب النهار اونلاين تم تحويل القطيع المحجوز إلى الحظيرة البلدية حيث لا يزال متواجدا هناك منذ يومين ما تسبب في انبعاث روائح كريهة أزعجت السكان المجاورين ودفعهم لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتفادي أي أضرار بيئية أوصحية محتملة.