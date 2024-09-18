غرداية: حجز ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين والهيروين

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنصورة التابعة لأمن ولاية غرداية، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية.

ومكّنت العملية من حجز ما يقارب 2 كيلوغرامات من المخدرات الصلبة (كوكايين وهيرويين)، مع توقيف شخصين من جنسية أجنبية.

وحسب بيان المصالح ذاتها، جاءت العملية إثر استيقاء معلومات حول نشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وتخزين وترويج المخدرات الصلبة. وأفضت التحريات الحثيثة إلى تحديد هوية شخصين (أجنبيين) مشتبه فيهما وتوقيفهما. بعد تحويلهما وإخضاعهما لعملية التصوير بالأشعة تبين وجود كمية معتبرة من الكبسولات داخل أحشائهما.

وتم كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، المتمثل في اعتمادهما على بلع المخدرات ووضعها في أحشائهما.

ومكنت العملية من استخراج 44 كبسولة بـوزن 980 غراماً من مادة الكوكايين من داخل أحشاء المشتبه فيه الأول. بالإضافة إلى استخراج 41 كبسولة بوزن إجمالي قدره 925 غراماً من مادة الهيروين، من أحشاء المشتبه فيه الثاني.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية القيام بتصدير واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة.