غرداية: حجز وإتلاف كمية معتبرة من اللحوم غير المطابقة ببريان

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان ولاية غرداية شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 01، ليتبين بعد التفتيش أنها محملة بكمية من اللحوم ومخلفات الذبح دون احترام شروط النظافة الصحية وسلسلة التبريد.

العملية أسفرت عن حجز: 140 رأس غنم، 140 رئة، 140 أمعاء، 140 رجل غنم، 60 رجل بقر، إضافة إلى مادة دهنية (شحمه). حيث أن البضاعة كانت في ظروف تخزين غير صحية مع انبعاث روائح كريهة.

وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان. تم وضع الشاحنة بالمحشر البلدي وإتلاف المحجوزات بحضور المصالح المعنية.

