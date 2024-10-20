غرداية: حجز 11250 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة أثناء تنفيذهم خدمة مشتركة متمثلة في سد رفقة عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بغرداية. من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وتنفيذا لمخطط العمل المسطر طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية ، المتظمن تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية . وأثناء تنظيم سد بالطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية و ورقلة. بالمنطقة المسماة الواد من توقيف دراجة نارية حاول صاحبها الفرار لحظة رؤيته لأفراد السد.

وبعد تفتيشها تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة أسفرت عن حجز 11250 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. دراجة نارية ، توقيف شخص 01 من جنسية جزائرية مشتبه فيه .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيه لتقديمه أمام الجهات القضائية