غرداية: حجز 25 صفيحة من الكيف المعالج ومركبة بالمنيعة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنيعة ولاية غرداية من إحباط محاولة ترويج 25 صفيحة من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم 21 و 63 سنة وحجز المركبة المستعملة .

القضية تعود الى ورود معلومات حول عزم احد الاشخاص نقل كمية من الكيف المعالج من المنيعة الى مدينة متليلي بغرداية.

ليتم تكثيف التحريات والترصد للمشتبه به بطريقة خفية، إلى أن تمت مداهمته أثناء إنطلاقه بسيارته ليتم تفتيش المركبة إثر كمين.

وعثرت ذات المصالح على كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 25 صفيحة يفوق وزنها 2 كلغ ليحول الموقوف الى مقر أمن الدائرة.

و يتم التحقيق معه ليكشف عن اسماء ثلاثة من المشتبه بهم يمثلون شبكة نقل وترويج المخدرات ليتم توقيف أحدهم.

و بعد إستكمال الإجراءات تم تحويل الموقوفين الى وكيل الجمهورية لذى محكمة المنيعة الذي أحالهم على قاضي التحقيق.

ووجهت لهم جنائية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة والترويج في المخدرات أين أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم الرئيسي فيما إستفاد الثاني من الرقابة القضائية مع أوامر بالقبض عن المتهمين الفارين.

عاصم بوخاري