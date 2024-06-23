غرداية.. حجز 2640 حبة “صاروخ” مخبأة بإحكام داخل سيارة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، على إثر نشاط ميداني مشترك مع مصالح الدرك الوطني ببريان، من حجز 2640 كبسولة مهلوسة من نوع بريغبالين 300 ملغ.

وحسب بيان مصالح الجمارك، فإن كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية.

كما تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة. يضيف المصدر نفسه.

هذا وتكرس العملية التجند الدائم والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكافة أشكال التهريب والتجارة غير المشروعة العابرة للحدود.