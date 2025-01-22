غرداية: حجز 3554 وحدة من كاميرات المراقبة ومسجل رقمي

تمكنت مصالح شرطة غرداية ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية في قضية نوعية. من حجز 3554 وحدة من أجهزة حساسة “3546 كاميرات مراقبة. بالإضافة كذلك إلى 08 مسجل رقمي للفيديو”. مع توقيف شخص مشتبه فيه.

حيثيات القضية جاءت على إثر العمل الميداني الإستعلاماتي واستغلالا للمعلومات الأمنية الواردة بخصوص تواجد مركبة مشبوهة. عليه تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي كللت بتحديد نوع المركبة ومكان تواجدها. ليتم بعدها مباشرة تنفيذ خطة أمنية محكمة من قبل الأفواج العاملة بالميدان مكنت من توقيفها.

عملية التفتيش الدقيق للمركبة، أسفر عن ضبط 3554 وحدة من أجهزة حساسة من مختلف الأحجام متحصل عليها عن طريق التهريب. كانت مخبأة بإحكام ومموهة وسط معدات التنظيف “مكانس،ماسح أرضيات”. كما تم حجزها وتوقيف سائق الشاحنة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة. واستمرارا للتحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني في القضية الذي بقي في حالة فرار.

من جهتها عناصر الضبطية القضائية وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم إنجاز ملف قضائي عن :جناية التهريب من درجة عالية من الخطورة باستعمال وسيلة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني. ليتم تقديم المشتبه فيه الأول أمام النيابة المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

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