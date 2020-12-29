غرداية: حجز 40 صفيحة من “الكيف” بالمنيعة

حجزت مصالح أمن دائرة المنيعة أكثر من 4 كلغ من الكيف المعالج بحوزة شخصين تتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة.

العملية تمت بعد استغلال معلومات وتتبع من مصالح الشرطة القضائية لمشبوهين كانا على متن مركبة بالطريق الوطني رقم 1

أين تم توقيف المركبة وتفتيشها تفتيش امني ليتم العثورعلى 4 رزم بها 40 صفيحة من الكيف المعالج ومبلغ مالي يفوق 5 ملايين سنتيم.

وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيهما وإقتيادهما الى مقر امن الدائرة والتحقيق معهم حول مصدر هذه المخدرات

وبعد استكمال الاجراءات تم عرض الموقوفين على محكمة المنيعة اين تم ايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.