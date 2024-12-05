غرداية: حجز 50 ألف قرص من دواء “DYNEWELL” مهرّب من غانا

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة ولاية غرداية من حجز كمية معتبرة تقدر بـ 50 ألف قرص من دواء دينويل.

العملية جاءت في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بشتى أنواعه، وحفاظا على الصحة العمومية وأمن المستهلك. وأثناء تنفيذ خدمة مشتركة رفقة أفراد الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بغرداية. على مستوى الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين ولاية غرداية وولاية ورقلة. بالضبط بالمنطقة المسماة واد نومر. أوقفوا مركبة سياحية على متنها كمية من الأدوية أجنبية الصنع.

واسفرت هذه العملية عن حجز 50000 قرص من دواء نوع دينويل DYNEWELL ذو منشأ أجنبي من دولة غانا، بالإضافة كذلك إلى توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 40 سنة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيه لتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة متليلي. بتهمة حيازة ونقل مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب من شأنها المساس بصحة المستهلك.

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