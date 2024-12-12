غرداية: حجز 50 ألف قرص “Dynewell” داخل حافلة لنقل المسافرين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية. في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة، من حجز 50000 قرص من نوع Dynewell.

كما أن البضاعة المحجوزة تم ضبطها بعد تفتيش حافلة للنقل العمومي للمسافرين.

العملية جاءت لمواصلة الجهود الميدانية المشتركة للفرق الجمركية العملياتية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. وتكرس العملية جهود أجهزة الدولة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله حفاظا على صحة وسلامة المواطن.