غرداية..حريق يأتي على أشجار النخيل ببلدية زلفانة

أخبار الجزائر
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غرداية..حريق يأتي على أشجار النخيل ببلدية زلفانة
بقلم خالد زوبيري

تمكنت مصالح الحماية المدنية بغرداية، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب داخل بستان بحي بط المهري يبلدية ودائرة.

وحسب ما علم به من ذات  المصالح، فإن الحريق أتى على 9 نخلات مثمرة، و 90 م حاجز جريد، 60 م لسلك كهربائي تروصادي، و 15 قاعدة خشبية، فيما تم إنقاذ إسطبل للحيوانات و باقي البستان والبساتين المجاورة .

هذا وتنصح مصالح الحماية المدنية بالرفع من درجة الحيطة والحذر بالنسبة للمواطنين والفلاحين وعدم إشعال النيران في أوقات إرتفاع درجة الحرارة من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعه 19:00 مساءا لتفادي مثل هذه الحرائق وخاصة حرائق النخيل.


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