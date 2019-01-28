غرداية : خطة مرورية للدرك تمكن من الحد من حوادث المرور بنسبة 50 في المائة

نفذت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية خطة مرورية مدروسة ومحكمة مكنت من تجاوز الهدف المرصود.

من خلالها وأفضت للحد من حوادث المرور بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الزمنية التى طبقت خلالها الخطة والمقدرة بسنة

وكشف المقدم مولاي محمد البشير قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية أنه تم تسجيل نقص جد محسوس في حوادث المرور.

بعد تنفيذ الخطة التى شملت تكثيف العمليات التحسيسية و الخرجات الميدانية وإدماج المواطن نفسه في الخطة.

مع إنقاص الأسلوب الردعي الذي يبقي في الحالات غير المقبولة.

والتى تتطلب لا محالة إتخاذ الأسلوب العقابي المتمثل في تطبيق الغرامة وسحب رخص السياقة .

هذا وسجلت مصالح المجموعة الاقليمية للدرك تناقص في حوادث المرور نتيجة الخطة المطبقة قارب نسبة 50 في المائة.

حيث سجل السنة الحالية 66 حادث بعدما سجل سنة 2017 أكثر من 125 حادث.

كما سجل عدد الضحايا تناقص كبير بفارق 13 حالة وفاة.

أين سجل السنة الحالية 47 قتيل و153 جريح فيما سجل السنة التى قبلها 60 قتيل و295 جريح.

هذا كما سجل نشاط افراد الدفاع خلال الخطة 1270 حملة تحسيسية لسواق المركبات في الطرقات والمساجد.

وحتى إستغلال التلاميذ لتوعية أوليائهم لعدم الافراط في السرعة.

إلى جانب توزيع المطويات والمسابقات التوعوية أما في الجانب الردعي فتم تسجيل 8235 مخالفة لقانون المرور.

و4808 جنحة في تنسيق النقل و2063 جنحة مرورية و4808 جنحة في تنسيق النقل.

فيما سجلت المصالح 11245 حالة سحب فوري لرخصة السياقة

هذا وينتظر أن يتم توسيع تطبيق الخطة المرورية التى شرعت بها المجموعة الاقليمية لولاية غرداية.

الى باقي الولايات من اجل العمل على الحد من حوادث المرور.