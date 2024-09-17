غرداية: ربط مؤسّسات تربوية بالطاقتين الكهربائية والغازية 

استعداداً للدخول المدرسي، قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية بإنجاز مشاريع متعلّقة بربط العديد من المؤسّسات التربوية بالطاقتين الكهربائية والغازية عبر إقليم الولاية.

حيث تمّ برمجة ربط ست مجمّعات مدرسية بالكهرباء والغاز، في كل من ابتدائية حي سيدي أعباز، وابتدائية حي تنعام ببلدية بونورة. ابتدائية حي واد نشو، وابتدائية بوزيدي ببلدية غرداية، ابتدائية حي المصالحة ببلدية بريان، إضافة إلى ابتدائية حي النصر ببلدية متليلي.

وفي ما يخص ربط المتوسطات والثانويات الجديدة المُنتظر استغلالها مع بداية الدخول المدرسي المُقبل. فقد تم برمجة ربط ثلاث متوسطات وثانوية بالطاقتين الكهربائية والغازية في بلديتي غرداية وبونورة.

ويتعلق الأمر بالمتوسطات الموجودة بأحياء بوهراوة، وواد نشو ببلدية غرداية، بالإضافة إلى ثانوية ببلدية بونورة.

وقد خصِّص لتجسيد مختلف هذه المشاريع مبلغ مالي يقدّر بـ 22 مليون دينار جزائري.

تجدُر الإشارة إلى أن أغلبية المؤسسات التربوية المُبرمجة تمّ الانتهاء من أشغال ربطها بالطاقتين الكهربائية والغازية ووضعت حيِّز الخدمة.