غرداية.. رفع التجميد عن اكثر من 1000 مليار في اطار صندوق تنمية المناطق الصحراوية

كشف عمراني بوعلام والي ولاية غرداية اثناء لقائه مع المدراء التتفيذين و رؤساء للبلديات في اجتماع تخفيزي لتنمية مناطق الظل و ضمان دخول اجتماعي مريح عن رفع التجميد عن اكثر من 1000 مليار في اطار صندوق تنمية المناطق الصحراوية موزعة علي 49 مشروع يشمل مختلف القطاعات.

و شدد والي الولاية علي ضرورة التسريع في الاجراءات و متابعة تجسيد هذه المشاريع ميدانيا في اقرب وقت اضافة الي مختلف المشاريع الخاصة بمناطق الظل من اجل رفع الغبن عن المواطنين بها و ايجاد حلول مستعجلة خاصة ما تعلق بالربط بالماء و الكهرباء و الصرف الصحي باشراك المواطنين و التشاور معهم في اطار الديمقراطية التشاركية.

و اكد انه سيتم فتح 9 عيادات طبية مع نهاية شهر سبتمبر اضافة الي اطلاق مشاريع عديدة لتهيئة 30 الف قطعة ارضية منحت في اطار الاعانات الريفية للشباب هذا الي جانب تشديده علي تسريع مشاريع ربط الكهرباء الفلاحية.