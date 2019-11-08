غرداية : شاهد كيف فاجىء الفائز في سباق الهجن الجمهور والمسؤولين

أخبار الجزائر
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غرداية : شاهد كيف فاجىء الفائز في سباق الهجن الجمهور والمسؤولين
بقلم عاصم بوخاري

فاجأ الفائز بالمرتبة الأولى في سباق الإبل فوج ممتاز الجميع أثناء تسليمه الكأس بالرقص على أنغام الزرنة.

وأثار مشهد الفائر في سباق الهجن وهو يرقص انتباه الجميع خاصة المسئولين الذين سلموه الكأس ولم يكونو ينتظرون ردة الفعل تلك

وقال صاحب الكأس انه رقص فرحا بالفوز بالمرتبة الأولى بعدما مثل نادي ولايته ورڨلة.

للعلم انه لأول مرة يجري سباق دولي للابل برعاية الاتحاد العربي للهجن وشاركت فيه عدد من الدول الخليجية والعربية والأفريقية.

على غرار الكويت وعمان والمغرب وتونس وارتيريا ودول أخرى والعديد من النوادي من مختلف الولايات الجنوبية.


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