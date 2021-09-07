غرداية: صب 13000 منحة مدرسية للتلاميذ قبل الدخول المدرسي في حسابات الاولياء

كشف عمار طيباني مدير التربية بولاية غرداية، على هامش اشرافه على الدخول الاداري للاساتذة ان صب المنحة المدرسية التى تخص 13 الف تلميذ مستفيد ستصب في اقرب الاجال قبيل الدخول المدرسي في الحسابات البريدية للاولياء.

.وذلك بعد اتمام عملية التصحيح بعض الاخطاء في الحسابات بالتنسيق مع بريد الجزائر

كما اشرف مدير التربية على الدخول الاداري للاساتذة بمختلف المؤسسات التربوية، اين اشرف رفقة اطارات التربية وفق خطة تقضي بتغطية كل المؤسسات التربوية على مستوى الولاية لاجل شرح خطة العمل الخاصة بتطبيق البروتوكول الصحي.

.مع اقناع الاساتذة بضروة التلقيح ناهيك عن شرح المخططات التربوية المعتمدة من وزارة التربية لضمان دخول مدرسي مريح بمختلف الاطوار التربوية