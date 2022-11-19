قناة النهار غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات بقلم النهار أونلاين نشر في 19 نوفمبر 2022 - 22:20 شارك غرِّد أرسل 79 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4oduM اقرأ أيضا كلمة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر تيارت : الأعلاف تلهب أسعار الماشية واللحوم ومطالب بتفعيل إعتماد نقاط بيعها قانونيا قناة النهار 14 نوفمبر فيلم "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي قناة النهار 12 نوفمبر السفير الفرنسي: تأثرت جدا عند إنحناء ماكرون لذكرى 17 أكتوبر قناة النهار 10 نوفمبر تلاميذ الطور المتوسط بقرية سوق الإثنين دون دراسة لأزيد من أسبوع بعين الدفلى قناة النهار 12 نوفمبر مدرّب المنتخب المغربي يشيد ببلماضي.. هكذا ردّ عليه قناة النهار 13 نوفمبر المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد قناة النهار 18 نوفمبر سعيدة : سكان دوار السويدات ببلدية عين الحجر يطالبون بغاز المدينة قناة النهار 05 نوفمبر "بلماضي عن مواجهة مالي : "المقابلة ستكون صعبة و هاذا واش رانا نحوسو قناة النهار 13 نوفمبر تساؤلات: القمة العربية .. توافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا قناة النهار 05 نوفمبر