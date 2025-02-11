غرداية.. ضبط 19 ألف دولار وتوقيف 3 أشخاص بمطار مفدي زكرياء

تمكنت فرقة شرطة الحدود الجوية، بمطار مفدي زكرياء غرداية، من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة، يقدر بـ 19.000 دولار أمريكي.

حيثيات القضية المعالجة جاءت على إثر قيام عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار مفدي زكريا غرداية، بمعالجة رحلة متوجهة من مطار غرداية إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأسفرت المراقبة الأمنية لأحد المسافرين على مستوى البوابة الإلكترونية بمدخل قاعة الركوب، عن معاينة وجود شيء مشبوه بالقميص الذي يرتديه.

ليتم إخضاعه لعملية المراقبة الدقيقة التي مكنت من العثور داخل غلاف على 190 ورقة من فئة 100 دولار أمريكي غير مصرح بها لدى مصالح الجمارك. قدر بـ 19.000 دولار أمريكي. ليتم حجزه ومباشرة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

بالتنسيق مع عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة بونورة لمواصلة التحقيق في وقائع القضية. تم تحديد جميع أطراف القضية تورط شخصين في العملية. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف جزائي للمشتبه فيهم وهم 3 أشخاص عن قضية: مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بموجبه تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.