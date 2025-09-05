غرداية: طبيب كوبي يعتنق الإسلام
بقلم بدر الدين غوميري
شهد مسجد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بحي الثنية بولاية غرداية حدثا مؤثرا، حيث أعلن الطبيب الكوبي ألكسيس إسلامه ونطق بالشهادتين وسط حضور المصلين، ليختار لنفسه اسم “إسحاق” .
ويعمل الطبيب الكوبي ضمن البعثة الطبية الكوبية المتواجدة بولاية غرداية. ويشغل تخصص أمراض النساء والتوليد بمركب الأمومة والطفولة الدكتور قضي بكير .
الحدث لقي تفاعلا واسعا وفرحة كبيرة بين المصلين وأبناء الحي، الذين هنأوا الطبيب على هذه الخطوة المباركة وتمنوا له الثبات والتوفيق.
