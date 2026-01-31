غرداية: عاصفة رملية قوية تضرب القرارة

شهدت بلدية القرارة بولاية غرداية، اليوم السبت، عاصفة رملية عنيفة أدت إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية وتأثير على حركة المرور والنشاطات اليومية للسكان. وقد أطلقت الحماية المدنية تحذيرات عاجلة للمواطنين، داعية الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن العاصفة الرملية قد تستمر لساعات، ما يزيد من مخاطر الحوادث المرورية وتضرر الممتلكات. ونصحت السلطات المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وإغلاق النوافذ لحماية المنازل من تراكم الغبار والرمال، كما شددت على سائقي المركبات بضرورة التزام السرعة المنخفضة واستخدام الأضواء في الطرقات المفتوحة.

وأكدت المصالح المختصة أن فرق الطوارئ جاهزة للتدخل في أي حالة طارئة، مع متابعة مستمرة للتطورات الجوية من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

كما دعت الحماية المدنية سكان القرارة إلى الالتزام بالتعليمات والاحتياطات اللازمة حتى زوال العاصفة .

