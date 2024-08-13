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غرداية: عامل نظافة بعثر على 500 مليون سنتيم ويعيدها لصاحبها.. مثال للأمانة والصدق

بقلم النهار أونلاين
غرداية: عامل نظافة بعثر على 500 مليون سنتيم ويعيدها لصاحبها.. مثال للأمانة والصدق
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