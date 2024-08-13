قناة النهار غرداية: عامل نظافة بعثر على 500 مليون سنتيم ويعيدها لصاحبها.. مثال للأمانة والصدق بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أوت 2024 - 22:43 شارك غرِّد أرسل 57 0 رابط دائم : https://nhar.tv/JSCJB اقرأ أيضا المماطلة في تسديد الدين.. عادة يستنكرها الجزائريون قناة النهار 05 أوت تقديم المعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار أمام العدالة بمحكمة الدار البيضاء قناة النهار 27 جويلية بجاية: من أبناء الجالية الجزائرية وأجانب .. إنزال غير مسبوق للسياح على شواطئ الولاية قناة النهار 27 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : شرفي يطمئن الشعب .. كل شيء مهيأ لإنجاح رئاسيات 7 سبتمبر 2024 قناة النهار 11 أوت شاهد الرئيس تبون يكرّم متفوقة في "البيام" من ذوي الهمم بعد تحصلها على معدل 18.08 قناة النهار 06 أوت مدرّب الملاكمة خليف : الحمد لله إيمان تجاوزت الضغط...وهذه هي رسالتها للشعب الجزائري قناة النهار 06 أوت نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين قناة النهار 28 جويلية تيبازة : إرتفاع جنوني في أسعار السمك .. النهار تتحرى الأسباب قناة النهار 12 أوت تكريم التلميذ المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن قناة النهار 06 أوت الكاريكاتير يواصل المقاومة في عصر السوشل ميديا قناة النهار 10 أوت