غرداية : عودة حملات التعقيم و التحسيس و توزيع الكمامات للوقاية من وباء كورونا بدائرة بونورة

أطلقت دائرة بونورة حملة ضخمة للتعقيم والتحسيس للوقاية من وباء كورونا تخللتها عملية توزيع 3000 كمامة للمواطنين.

وشارك في العملية العديد من المؤسسات علي غرار الحماية المدنية و الامن الوطني و بلدية بونورة إضافة إلي فعاليات المجتمع المدني.

وتم خلالها تعقيم المؤسسات التي تشهد اقبال شعبي علي غرار مركز البريد و المستشفي و العيادات الي جانب تعقيم الشوارع الرئيسية.

وكشف رئيس دائرة بونورة رشيد حيمر أن العملية تاتي تجسيدا للتعليمات الأخيرة لرئاسة الجمهورية والحكومة بضرورة التركيز علي الوقاية من وباء كورونا خاصة مع تسجيل العديد من الولايات سلالات جديدة من وباء كورونا مما يحتم علي الجميع التجند من أجل حث المواطنين علي اتباع إجراءات الوقاية للحفاظ علي الصحة العمومية مؤكدا أن العملية ستتواصل الي غاية القضاء علي الوباء نهائيا.

