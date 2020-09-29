غرداية.. غلق خزّان للمياه بعد اكتشاف جثة وتسمم أطفال

أغلقت مصالح الجزائرية للمياه بولاية غرداية خزان ماء الشرب الذي اكتشفت به جثة متحللة.

وجاء قرار الغلق، بعد تحذير المواطنين من وجود رائحة كريهة بحنفيات مياه الشرب كما شرعت ذات المصالح في اخذ عينات من ذات المياه من اجل تحليلها.

فيما كشف عدد من المواطنين بحي الشهيد رزاق بالعطف ظهور اعراض الحمي و جريان المعدة لذى عدد من الاطفال تم نقلهم الى المستشفى اين تم تعيين حالتهم على انها حالة تسمم.

واكد “ع.ح” و هو احد مواطني الحي ان ابنيه الذين تناولو ذات المياه اصيبو باعراض حمى و جريان المعدة و بعد نقلهم الى المستشفى تم تشخيص حالتهم على انها تسمم مردفا انه يتخوف من اصابتهم بالامراض المتنقلة عن طريق المياه و خاصة التيفوئيد

هذا فيما استخرجت مصالح الدرك الوطني اذن من وكيل الجمهورية لعرض الجثة على طبيب التشريح من اجل معرفة توقيت الوفاة وظروفها.

فيما كشف المتحدث باسم الجزائرية للمياه ان الضحية هو مختل عقليا و قام بتكسير السياج المحيط بخزان المياه في غياب الحارس و تسلق الخزان و رمى نفسه به وهو نفس الشخص الذي حاول القيام بنفس الفعل سنة 2014 و تم منعه من طرف الحارس.