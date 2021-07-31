غرداية: فتح المساجد للتطعيم ضد وباء كورونا بحي الحاج مسعود
بقلم عاصم بوخاري
افتتحت مديرية الشؤون الدينية بالتنسيق مع خلية أزمة مكافحة كوفيد بحي الحاج مسعود المساجد من أجل دعوة المواطنين للقيام بعمليات تلقيح ضد وباء كوفيد 19 .هذا و قامت مصالح الصحة الجوارية بإرسال عدد من الأطباء و الممرضين من أجل تطعيم المواطنين الوافدين للمسجد هذا الي جانب مشاركة لجنة مواجهة كورونا و ناشطين في تنظيم العملية.
و أكد حسان خدايج ممثل مديرية الشؤون الدينية أن العملية ستتواصل لتشمل كل احياء الولاية بمشاركة أئمة و جمعيات
فيما أكد الهاشمي بوقرة رئيس لجنة مواجهة كوفيد بحي الحاج مسعود انه سيتم تنظيم حملات تطعيم ضد الوباء بالحي تحتضنها المساجد المتواجدة به
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