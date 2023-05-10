غرداية.. فتح تحقيق بعد اكتشاف تلاعب في نوعية اللحوم المخصصة للمرضى

أودعت مديرية الصحة والسكان بولاية غرداية شكوى لنيابة محكمة غرداية لفتح تحقيق. بعد اكتشاف تغيير في نوعية اللحوم المخصصة للمرضى بمستشفي قضي بكير المتخصص في الأمومة و الطفولة

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن المسؤولة الجديدة على رأس المستشفى اكتشفت وجود لحوم غير مطابقة لتلك الموجودة في صفقة مع ممول. أين أبلغت مديرية الصحة بالواقعة والتي فتحت تحقيقا إداريا لمعاينة الموضوع. حيث تم اكتشاف توريد لحوم جمال بالعظام عوض لحوم أبقار بدون عظم.

كما تم مساءلة المكلفين بعملية التموين بالمستشفي و إيداع بلاغ لوكيل الجمهورية من أجل فتح تحقيق.

في حين، أكدت مصادر النهار أنه تم فتح تحقيقا إداريا موسع، سيشمل عمليات التموين السابقة بذات المستشفى. من أجل اكتشاف الخروقات وتحديد المسؤوليات مع اتخاذ إجراءات تأديبية .