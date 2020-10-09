غرداية.. فرق الـ”BRI” تطيح بشبكة سرقة الدراجات النارية

تمكنت فرق الـ “BRI” من الإطاحة بشبكة سرقة الدراجات النارية بغرداية.

تمكنت فرقة البحث و التدخل “BRI” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن غرداية من الإطاحة بشبكة خطيرة.

الشبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية، تتراوح أعمارهم بين 23 و 34 سنة.

العملية تمت بعد تنفيذ مخطط أمني لتضييق الخناق على سارقي الدراجات النارية بعد إنتشار الظاهرة بالمدينة.

تفاصيل القضية ترجع الى بداية الشهر الحالي و من خلال تجسيد المخطط المذكور خاصة خلال الفترة الليلية.

وبعد تتبع مستمر لعدد من المشتبه بهم ذوي السوابق في سرقة الدراجات النارية.

حيث تم تحديد تواجد ثلاثة أفراد وهم على متن سيارة سياحية بصدد سرقة دراجة نارية من نوع SANYA من أمام أحد المحلات التجارية.

حيث تدخلت عناصر فرقة البحث و التدخل المتواجدين قرب المنطقة لإحباط محاولة السرقة.

وذلك بعد إستعمال المشتبه بهم مقلاع و كماشة حيث لاذوا بالفرار بمجرد مشاهدتهم عناصر الأمن.

ليتم إطلاق إنذار الى كل المراكز الأمنية حولهم الى غاية توقيف الثلاثة بأحد الحواجز الأمنية.

وعلى الفور باشرت ذات المصالح الأمنية عملية التفتيش ليتم العثور على أدوات وأجهزة مخصصة لتنفيذ عمليات سرقة الدراجات النارية.

على غرار شارة TAXI كانت تستعملها المجموعة للتمويه الى جانب الة جر الدراجات النارية ناهيك عن كماشات وكلاليب وسلاح أبيض.

ليتم تحويل الموقوفين الى مقر أمن الولاية و عرضهم على الضحية الذي تعرف عليهم من الوهلة الأولى.

وبعد إتمام الاجراءات تم تحويل الموقوفين الى محكمة غرداية.

أمر قاضي التحقيق بتحويلهم الى المؤسسة العقابية بتهم جنائية من بينها الإشتراك في تكوين جمعية أشرار.

بغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل و التعدد وإستحضار مركبة و جنحة عدم الإمتثال لإنذار التوقف.

وحيازة سلاح إبيض بذون مسوغ شرعي الى غاية إتمام التحقيقات القضائية و محاكمتهم.