غرداية.. قافلة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية بحاسي لفحل

انطلقت اليوم الأحد في غرداية قافلة تضامنية موجهة لفائدة سكان المناطق المعزولة والبدو الرحل الذين يعيشون على تراب بلدية حاسي لفحل.

هذه القافلة التضامنية التي بادر إليها المجلس الشعبي لبلدية حاسي لفحل ، ستقوم بتقديم الرعاية الطبية المجانية وتوفير سبل الراحة للسكان المناطق النائية والبدو الرحل القاطنين بتراب حاسي لفحل.

بتوزيع مساعدات غذائية وأغطية وألبسة وأدوية لفائدة المرضى بالإضافة إلى توزيع أريكتين متحركتين خاصتين بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف هذا العمل الإنساني إلى مكافحة الوضعية الهشة والإقصاء الاجتماعي للسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية.

وكانت هذه المبادرة عبارة عن تقليد متبع على مستوى البلدية في الماضي والتي أعادت إحيائه مجددا تدعيما لروح التضامن مع الأشخاص المعوزين بالمناطق الريفية.

وتشتمل هذه العملية على فريق طبي يؤطره طاقم يضم عددا من الأطباء والممرضين وترافقهم في ذلك إطارات إدارية تابعة للمجلس الشعبي البلدي لحاسي لفحل إلى جانب ممثلين عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن حيث ستجوب القافلة المعنية كافة تراب البلدية بغية تقديم المساعدة للسكان بالمناطق النائية.