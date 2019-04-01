غرداية.. قتيلان وجريحان في حادث مرور بالمنيعة

لقي شخصان حتفهما، وأصيب 2 آخران بجروح خطيرة في حادث مرور وقع مساء اليوم الاثنين في المنيعة بغرداية.

ووفقا لبيان من الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على شطر الطريق الوطني 51 الرابط بين المنيعة و بلدية تيممون التابعة لأدرار.

حيث انحرفت سيارة سياحية عن الطريق متسببة في وفاة شخصين بعين المكان، واصابة شخصين أخرين بجروح.

وقد تم نقل جثمان الضحيتين “39 و44 سنة” المتوفيين بعين المكان،وكذا الجريحين2 و47 سنة إلى مستشفى محمد شعباني بالمنيعة.

وأضاف ذات المصدر، بأن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا من أجل تحديد ملابسات.