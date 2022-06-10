غرداية: قتيل و16 جريحا في حادث مرور

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين بجروح متفاوتة صبيحة اليوم الجمعة، إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 107 بريزينة متليلي ولاية غرداية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن حادث المرور وقع على الساعة الرابعة صباحا. بالطريق الوطني رقم 107 الرابط بين بلدية بريزينة متليلي على بعد من الوحدة حوالي 30 كلم. كما خلّف الحادث 16 جريحا بمختلف الإصابات وتسجيل متوفي.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، فإن الحادث تمثل في انقلاب حافلة نقل العمال من شركة تنقيب من بزينة، متجهة إلى حاسي مسعود لقضاء الاجازة بالنسبة للعمال