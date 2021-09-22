غرداية : قضايا إشادة بأفعال إرهابية و عرض منشورات لغرض الدعاية ضمن الدورة الجنائية

كشف النائب العام المساعد الأول قداري أحمد أن الدورة الجنائية الإبتدائية لسنة 2021 ستنظر في 52 قضية متابع فيها 90 متهم منهم 14 موقوف و 2 في حالة فرار صدر بحقهم أمر بالقبض في حين سيحاكم البقية كمتهمين غير موقوفين .

و من بين أهم القضايا التى ستنظر فيها هيئة محكمة جنايات في دورتها الابتدائية قضيتين تتعلقان بالإشادة بأفعال إرهابية و تخريبية عن طريق إعادة طبع و نشر الوثائق و المطبوعات و التسجيلات و جنحة توزيع و عرض منشورات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية و جنحة الإساءة لرئيس الجمهورية و بالإهانة و السب و جنحة حيازة و توزيع مطبوعات و محررات وصور بغرض إنتاج شيء مخل بالحياء .

هذا الى جانب 4 قضايا تتعلق بالقتل مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة القتل و الإشتراك و قضيتين تتعلقان بالضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة فيما سجلت ضمن الجدولة 10 قضايا تتعلق بالتزوير و إستعمال المزور و تقليد أختام الدولة و 5 قضايا تتعلق بالحرق نتيجة التجمهرات فيما تراوحت باقي القضايا بين قضايا الفعل المخل بالحياء و الإغتصاب و قضايا السرقة .

و أكد النائب العام المساعد الأول أن القضايا سيتم النظر فيها بإسم الشعب مع مشاركة 4 محلفين ضمن التشكيلة.