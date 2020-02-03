غرداية: قضية إحتراق الطفل “عماد “حادث عرضي ولا يوجد فعل اجرامي

أكدت التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك حول قضية إتهام 5 اشخاص بإضرام النار في جسد طفل يبلغ 9 سنوات بتزوز في غرداية أنها إفادات كاذبة.

وحسب معلومات تحصلت النهار أونلاين عليها فقد أكدت التحقيقات لعدم وجود فعل إجرامي وأن أطفال يلعبون مع بعضهم.

كما أفاد أخ الطفل عماد أنه كان يلعب هو وأخوه رفقة اصدقائهم حيث عثروا على قارورة بنزين، أين قاموا بشراء علبة كبريت بـ10 ذنانير.

ثم قاموا بأشعال النار في قارورة البنزين التي عثروا عليها بغرض اللعب لتمتد السنتها وتسبب لأخوه بحروق من الدرجة الثانية.

وأضاف أخ افادات خاطئة قدمها بسبب الخوف من عتاب والديه.

هذا عقب سماع الخبر تنقل والى الولاية إلى المستشفى من اجل معاينة الحالة الصحية للطفل والطمانن على وضعيته والتكفل به.