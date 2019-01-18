غرداية.. كاميرات المراقبة تطيح بشبكة سرقة الدراجات النارية بسيدي أعباز

أطاحت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بسيدي أعباز بولاية غرداية، بشبكة خطيرة تستهدف سرقة الدراجات النارية.

وذلك بعد الإستعانة بكاميرات المراقبة المتوزعة على مستوى المدينة.

تفاصيل القضية إنطلقت إثر ورود شكاوي متعددة للعديد من الضحايا بسبب سرقة دراجاتهم النارية بعد توقيفها وبطريقة مشابهة.

لتفتح مصالح الأمن الحضري الثاني تحقيق معمق في القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.

حيث تم إستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة ليتم تحديد هوية عدد من اللصوص.

أين تم الشروع في عملية الإستدراج و البحث عنهم لغاية توقيفهم لتتوالى عملية توقيف باقي أفراد الشبكة إستنادا للتحقيقات.

فيما تم إستخراج إذن من وكيل الجمهورية لتفتيش منازل العصابة حيث تم إسترجاع 3 دراجات نارية مسروقة وإعادتها لأصحابها.

وبلغ عدد الموقوفين في ذات الشبكة 9 أفراد تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة.

تمت إحالتهم على وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة وحيازة مسروقات.

ليقوم وكيل الجمهورية بتحويلهم لقاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بنفس التهم في إنتظار محاكمتهم.