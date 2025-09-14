غرداية : محاولة اعتداء مسلح على سيارة لنقل الأموال بسبسب

شهد الطريق الرابط بين مفترق الطرق بريزينة _ سبسب صباح اليوم الأحد، حادثة خطيرة تمثلت في تعرض سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى الشركات الناشطة بولاية غرداية لهجوم مسلح وإطلاق نار من طرف مجهولين.

وحسب بيان لقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية، فإن الاعتداء وقع في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، بعد تلقي مركز العمليات مكالمة عبر الرقم الأخضر (1055) من طرف عون حراسة بالشركة، يبلغ عن تعرضهم لهجوم.

وفور الإخطار تدخلت مصالح الدرك الوطني التي قامت بنقل المصابين إلى العيادة الطبية متعددة الخدمات بسبب لتلقي العلاج، حيث أكدت ذات المصالح أن حالتهم الصحية مستقرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن منفذي الاعتداء كانا ملثمين على متن دراجة نارية، واستعملا سلاحاً ناريا خلال تنفيذ العملية.

وفي إطار التدخل الميداني باشرت وحدات الدرك عمليات تمشيط واسعة مدعومة بدوريات عبر مختلف المحاور الطرقية، مع تكثيف التنسيق مع الوحدات المجاورة لتعقب المشتبه فيهما.

مصالح الدرك الوطني أكدت أن التحقيقات متواصلة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.