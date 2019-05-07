غرداية.. مرض غريب يصيب عين الطفلة حميدة ويتسبب في تشويه وجهها بالمنيعة

وجهت عائلة الطفلة حميدة صديقي البالغة من العمر 3 سنوات الى تدخل السلطات في غردايةبعدما تسبب مرض غريب أصاب عينها الى تشويه وجهها.

وخروج كل عينها الى الخارج مما حدى بالعائلة الى تغطية وجهها ليل نهار من أجل اخفاء المرض.

و قال صديقي علي والد الفتاة المريضة أنه نقلها الى عديد المستشفيات من اجل علاجها إلا أن محاولاته بائت بالفشل خاصة وأنه أفنى كل اجرته الشهرية المتواضعة في نقلها من مستشفى الى اخر بدون جدوى.

مطالبا من وزير الصحة و والي الولاية التدخل لاجل علاج هذه الفتاة الجزائرية التى كتب عليها القدر هذا المرض الغريب.

أما والدة الفتاة صابر نادية فكشفت أن هذا المرض أصاب عين الطفلة منذ كان عمرها ثلاثة اشهر الى غاية اليوم.

مردفتا أن اطفال الحي اصبحو يخافون منها و أن عمليات علاجها عادتا ما تتوقف بسبب الأجرة الشهرية المتواضعة لزوجها مطالبة بتدخل والي الولاية ووزير الصحة والمحسنين لعلاج ابنتها وتمكينها تركيب عين اصطناعية وعلاج هذا الورم.