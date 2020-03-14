غرداية: معوقان.. احدهما لم يستحم منذ سنوات واخته بسبب نقص الدواء يستنجدان بالوالي 

استنجد إخوان من ذوي الاحتياجات الخاصة يسكنان بكوخ يقع بمنطقة الحسي النائية ببلدية زلفانة بوالي الولاية عمراني بوعلام في يومهم العالمي.

وهذا من اجل الوقوف على حالتهم المزرية خاصة ما تعلق بتوفير الدواء لهم بسبب الامراض التى يعانون منها.

واكدت ام المعوقين ان ابنها الذي اصبح طريح الفراش و لا يقوى حتى على الحركة انه لم يستحم منذ سنوات بسبب مرض جلدي غريب اصابه.

و ان حالة العوز التى يعانون منها وقفت امام علاجه هذا الى جانب الحشرات التى تهاجمه خاصة في الصيف بسبب عدم امتلاكهم مكيف هوائي حتى.

اما اخته التى كانت ضحية صدمة فيضانات 2008 اصيبت بوهن عضلي مما تسبب في اقعادها بالكرسي المتحرك واصبحت في رحلة البحث عن الدواء الذي تتناوله ولا تجده بالصيدليات.

الامر الذي دفعها تبحث عن اشخاص من اجل البحث عنه بالصيدليات بمبلغ 4000 دج شهريا وهي قيمة منحة الاعاقة التى تتقاضاها مع العلم انه يتواجد فقط بالمستشفيات.

هذا وطالب الاخوان من والي الولاية زيارتهما او ايفاد لجنة للوقوف على حالتهما و توفير الدواء لهما و رفع الغبن عنهما.