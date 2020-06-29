غرداية: مقتل قابض بريد حي مليكة بطعنات خنجر

شهد مكتب بريد حي مليكة بغرداية جريمة مروعة اليوم الإثنين إثر قتل قابض البريد بواسطة طعنات خنجر.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن مجهولون قامو باقتحام مكتب البريد و وجهو طعنات خنجر للقابض البالغ من العمر 27 سنة الذي كان موجود لوحده إثر الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من وباء كورونا ثم لاذو بالفرار.

وتنقلت مصالح الضبطية الى موقع الجريمة أين تم أخذ البصمات والعينات ونقل الجثة الي المستشفي من أجل التشريح وفتح تحقيق للوصول إلى الجناة.

هذا وقد تمكنت المصالح الأمنية وقت وجيز من القبض على الجناة ويتعلق الامر بمشتبه بهما إثنين وذلك من خلال رفع البصمات في مسرح الجريمة وباستغلال كاميرات المراقبة .

وإلى حد الساعة لم تكتشف أسباب الجريمة هل هي عملية سطو اولها أسباب أخرى في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.