غرداية.. منع الأساتذة من الخروج في عطلة إلى غاية إتمام أعمال الفصل الثاني

أكدت مديرية التربية بولاية غرداية، أن الأساتذة غير معنيين بتقديم العطلة إلى غاية إتمام أعمال الفصل الثاني.

وأفادت المديرية في تعليمة وجهتها إلى مدراء المؤسسات التربوية لجميع الأطوار و مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي، إنه يمنع على الأساتذة الخروج في عطلة إلى غاية إتمام وإنهاء أعمال نهاية الفصل الثاني وبوجوب مواصلة العمل خلال الأسبوع القادم.

وشددت مديرية التربية على ضرورة صب نقاط التلاميذ في الأرضية الرقمية تحضيرا لعقد مجالس الأقسام و من ثم عقدها وفق الرزنامة المعدة والمسطرة.

وتأكيد نتائج الفصل الثاني وإنجاز كشوف النقاط وإشراك جميع الفاعلين في إنجاز أعمال نهاية الفصل الثاني بما في ذلك الطاقم التربوي.

وأشارت المديرية أيضا على ضرورة إيداع كل العمليات المطلوبة على غرار تحليل النتائج وجداول تحضير الدخول المدرسي و غيرها من الأعمال في أجالها المحددة.