غرداية.. نائب بلدي متهم بالتحرش بموظفة ببلدية المنيعة

أودعت موظفة في إطار الادماج شكوى لذي وكيل الجمهورية بمحكمة المنيعة في غرداية تتهم فيها نائب بلدي بالتحرش بها.

ويم تحويل الملف إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن الدائرة التي استمعت للموظفة في محضر رسمي.

واتهمت الموظفة نائب بلدي بالتحرش بها عن طريق الاتصال بها هاتفيا ومحاولة ابتزازها وتهديدها بالفصل وغلق مكتبها في حال عدم الرضوخ لمطالبه.

وقدمت تسجيل صوتي للمكالمة كدليل على الحادث، ليتم استدعاء النائب البلدي والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه في انتظار تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة.

في حين أثرت السلطات المحلية انتظار الفصل القضائي في القضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع خاصة وان شكوى وردت إليها حول الحادث.