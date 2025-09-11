غرداية: نجاح عملية ولادة “لأربعة توائم” بمستشفى الأمومة والطفولة

شهدت المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمومة والطفولة الدكتور قضي بكير بمدينة غرداية، ليلة أول أمس. حدثا إستثنائيا تمثل في نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة أنجبت أربعة توائم. وذلك تحت إشراف الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمستشفى، وبقيادة الطبيب الكوبي الدكتور جورج.

وحسب إدارة المؤسسة، فإن السيدة التي تنحدر من بلدية بريان خضعت للعملية في ظروف حسنة. بعد تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، حيث تكللت العملية بالنجاح وتمت الولادة في ظروف آمنة ضمنت سلامة الأم ومولودَيها الأربعة.

وأكد الفريق الطبي أن الأم وأطفالها الجدد يتمتعون بصحة جيدة، وهم تحت المراقبة الطبية المستمرة لضمان أفضل رعاية ممكنة لهم.

ويعد هذا النجاح ثمرة للتعاون بين الكفاءات الجزائرية ونظرائهم الأجانب، خصوصا من البعثة الطبية الكوبية، ما يعكس مستوى العناية والخبرة التي يقدمها مستشفى الأمومة والطفولة بغرداية لفائدة المرضى.

