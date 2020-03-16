غرداية: نقص حاد في الأقنعة والمطهرات الطبية بصيدليات ومحلات الولاية

أخبار الجزائر
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غرداية: نقص حاد في الأقنعة والمطهرات الطبية بصيدليات ومحلات الولاية
بقلم عاصم بوخاري

وجه مواطنون نداء الى السلطات المحلية من أجل توفير الأقنعة والمطهرات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

النهار تنقلت إلى أغلب الصيدليات والمحلات المتخصصة في بيع العتاد الطبي حيث سجلت انعدام كلي للاقنعة والمطهرات الطبية.

وحتى لجوئهم الي المستشفيات أوالمؤسسات الطبية لم يثمر خاصة وان عمال بالمؤسسات الصحية لم يمكنهم الحصول على أقنعة واقية.

فيما تعتمد اغلب المؤسسات الطبية على شحنة سبق وان تم تزويدهم بها لمواجهة وباء ايبولا.

وتسائل المواطنون من فحوي الحملات التحسيسة في حين لا يتوفر مثل هذه الوسائل البسيطة الخاصة بالوقاية و طالبو من مديرية التجارة العمل على حل الإشكالية في أقرب وقت


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