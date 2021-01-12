غرداية: نقل عائلة لم تأكل منذ أيام إلى مستشفى المنيعة

تم اليوم نقل عائلة مكونة من أفراد تسكن بمنطقة الريف بالمنيعة الى مستشفى المنيعة بسبب اصابتهم بامراض سوء التغذية.

وحسب مصادر النهار اونلاين العائلة معوزة ولم يتناولو الطعام الصحي منذ ايام ما تسبب لهم في تدهور حالته الصحية.

العملية أشرفت عليها السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس دائرة وبلدية المنيعة اضافة الى عضو مجلس الشعبي الولائي والحماية المدنية.

بالإضافة إلى ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية.

وجاء تدخل السلطات اثر تدخل ناشطين بجمعية وفاء للاحسان والتضامن التي اكتشفت حالة العائلى وقامت بالاتصال بالسلطات من اجل التدخل المستعجل.

والغريب في الامر ان رب العائلة استفاد من مسكن سابقا وتركه مغلق وترك عائلته تعاني الحرمان بمسكن لا يصلح حتي للحيوانات.

ناهيك عن الجوع وسوء التغذية لغاية تدخل الجمعية والسلطات المحلية التي قامت بنقل افراد العائلة الي المستشفي.

وذلك من اجل التكفل الصحي و النفسي بهم خاصة و ان اعراض الجوع و مرض جلدي اصابهم.

وكشف مير المنيعة الصديق بن الشيخ انه تفاجىء من حالة هذه العائلة اين تم نقلها الي المستشفى.

وستتم متابعة حالتهم مع زيارات دورية كما تم تزويدهم بالطعام والتكفل بهم وحل المشكل العائلي الذي تسبب في وضعيتهم الكارثية.