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غرداية : نواب البرلمان و مرافقي وزير السياحة ووالي الولاية في موقف طريف

أخبار الجزائر
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غرداية : نواب البرلمان و مرافقي وزير السياحة ووالي الولاية في موقف طريف
بقلم عاصم بوخاري

في موقف جد طريق ظن خلاله نواب البرلمان ومرافقي وزير السياحة حسان مرموري، و والي ولاية غرداية عز الدين المشري،

انهما علقا بمصعد فندق المنظر الجميل أثناء زيارة تفقدية، له حيث ظل الجميع لمدة تفوق عشرة دقائق في محاولة فتح المصعد،

الذي أقفل و ظن الجميع ان الوزير ووالي الولاية عالقان به وأظهر نواب البرلمان شجاعة منقطة النظير على غير العادة في الاهتمام بفتح المصعد،

ولكن وزير السياحة الذي كان مرفوق بوالي الولاية كانا بتفقدان الطابق العلوي في حين كان الجميع بما فيهم حراسهم الشخصيين يحاولون فتح المصعد.

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