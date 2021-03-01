غرداية: هبوط اضراري لطائرة ATR بالمطار بسبب عدم نزول العجلة الامامية

اعلنت مصالح الحماية المدنية بغرداية حالة استنفار قصوى بسبب نداء من طائرة من نوع ATR قادمة من الجزائر العاصمة تجاه مطار غرداية بعد حدوث عطل تقني بها ادى لعدم نزول العجلة الامامية لها.

وجندت مصالح الحماية المدنية 7 سيارات اسعاف و 4 شاحنات اطفاء الى جانب 40 عون من كل الوحدات المجاورة للمطار.

كماتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لانقاذ ركاب الطائرة

هذا و تم نزول الطائرة الى كان على متنها 34 شخص من بينهم طيارين و مضيفين هم طاقم الطائرة الى جانب 30 مسافر بدون العجلة الامامية.

اين احتكت من الجهة الامامية بالارض و تم تدخل اعوان الحماية المدنية فور توقفها لاجلاء ركاب الطائرة وطاقمها.

وتم التعامل النفسي معهم نتيجة الهلع الذي اصابهم نتيجة الحادث الذي تم تسجل فيه اي ضحايا