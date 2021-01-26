غرداية.. هذه اخر كلمات قالها “حبيب” ناشط جمعوي لأصدقائه في العمل الخيري قبل وفاته

انتقل الناشط الجمعوي حبيب قطاف الساكن في مدينة غرداية إلى جوار ربه اثر مرض ألم به.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي،بآخر كلمات قالها “حبيب” الذي كان سباقا للعمل الاجتماعي، بمجموعة خلية أزمة بلدية غرداية لمواجهة وباء كورونا.

وطلب الفقيد دعوات أصدقائه بالشفاء ويطلب منهم مواصلة العمل الخيري و التطوعي و ان لا يفشلو …

وسخر هذا الشاب حياته في العمل الخيري و التطوعي حتى باستعمال وسائله وامواله الخاصة.

وسطرت عدد من فعاليات المجتمع المدني تأبينية وصدقة على روح الفقيد الذي اثر في كل ساكنة المدينة