غرداية.. هذه اخر كلمات قالها “حبيب” ناشط جمعوي لأصدقائه في العمل الخيري قبل وفاته

المجتمع
  • -
  • 0
غرداية.. هذه اخر كلمات قالها “حبيب” ناشط جمعوي لأصدقائه في العمل الخيري قبل وفاته
بقلم عاصم بوخاري

انتقل الناشط الجمعوي حبيب قطاف الساكن في مدينة غرداية إلى جوار ربه اثر مرض ألم به.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي،بآخر كلمات قالها “حبيب” الذي كان سباقا للعمل الاجتماعي، بمجموعة خلية أزمة بلدية غرداية لمواجهة وباء كورونا.

وطلب الفقيد دعوات أصدقائه بالشفاء ويطلب منهم مواصلة العمل الخيري و التطوعي و ان لا يفشلو …

وسخر هذا الشاب حياته في العمل الخيري و التطوعي حتى باستعمال وسائله وامواله الخاصة.

وسطرت عدد من فعاليات المجتمع المدني تأبينية وصدقة على روح الفقيد الذي اثر في كل ساكنة المدينة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=952431

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com