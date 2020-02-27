غرداية: هلع بسبب إصابة رعية افريقي بزكام والأطباء يؤكدون عدم وجود اعراض كورونا به

أخبار الجزائر
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غرداية: هلع بسبب إصابة رعية افريقي بزكام والأطباء يؤكدون عدم وجود اعراض كورونا به
بقلم عاصم بوخاري

شهد مستشفى ترشين إبراهيم بغرداية حالة هلع كبيرة بعد نقل رعية افريقي من محطة المسافرين بغرداية بعدما ظهرت عليه اعراض الزكام.

تسبب الاشتباه في رعية افريقي بإصابته بفيروس كورونا في حالة من الهلع والأطباء يؤكدون عدم وجو الأعراض بغرداية.

وذلك خوفا من إصابته بوباء كورونا أين قام الأطباء بتشخيصه ليتبين عدم وجود الحمى والأعراض المصاحبة للإصابة بالوباء.

هذا فيما تنقل مدير الصحة الي جانب مدير مستشفى ترشين إبراهيم للوقوف على معاينة المريض

وآثارت خبر الاشتباه باصابة هذا الرعية الافريقي بوباء كورونا حالة هلع كبير ليتبين في الاخير انه مصاب بزكام فقط

عاصم بوخاري


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